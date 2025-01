3tentos inicia fomento à canola no RS para produção de biodiesel

São Paulo, 17 - A 3tentos iniciará o fomento ao cultivo de canola no Rio Grande do Sul a partir da safra de inverno de 2026, informou a empresa em nota. A companhia oferecerá sementes e realizará operações de barter, com a produção destinada à fabricação de biodiesel na fábrica de Ijuí (RS). "Vamos trazer informações para o agricultor de uma cultura ainda pouco difundida. Não é um movimento isolado, mas um mercado que está se movimentando e que terá a 3tentos se colocando na liderança", afirmou o COO da empresa, João Marcelo Dumoncel, em comunicado.Segundo a companhia, a canola será introduzida como cultura de rotação de inverno, alternando-se com o trigo a cada duas safras. "Não vamos reduzir o trigo, indicamos a canola como uma rotação. O trigo em dois invernos seguidos é positivo, mas no terceiro já começa a ser afetado", explicou Dumoncel.Atualmente, o Rio Grande do Sul tem cerca de 140 mil hectares de canola, ante 1,3 milhão de hectares de trigo e quase 7 milhões de hectares de soja, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) relativos à safra de 2024.De acordo com pesquisas da 3tentos, a canola proporciona 43% de óleo na extração, contra cerca de 20% em média da soja, oferecendo o mesmo rendimento no combustível. A companhia fará adaptação na indústria de Ijuí para processar o grão, com produção inicial prevista para suprir três meses da demanda da unidade.