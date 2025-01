Veto a viagem pode até ser vitória de Bolsonaro, mas temporária

Citando declarações que o ex-presidente deu ao UOL, Alexandre de Moraes negou o pedido de Bolsonaro de ir à posse de Trump. Na entrevista e em outras ocasiões, o líder de extrema direita não descartou buscar refúgio em outro país.

Leonardo Sakamoto avalia que Bolsonaro apostou em um jogo em que qualquer solução o beneficia. "Se a resposta fosse um improvável sim, ele teria a chance de ir ao regabofe com a extrema direita global e, quem sabe, fugir de uma provável condenação no Brasil. Se fosse um não, como de fato ocorreu, poderia apelar ao vitimismo para tachar de perseguição o seu indiciamento por tentativa de golpe de Estado, como está fazendo", escreve.

Apesar dessa vantagem momentânea, convém atentar para o diagnóstico de Josias de Souza, que vê na decisão do ministro (e no parecer também contrário emitido pela PGR) um prenúncio de condenação: "O que o magistrado e procurador-geral disseram, com outras palavras, é que não convém fornecer material para a fuga de um ex-presidente da República que frequenta o inquérito do golpe como uma condenação criminal esperando na fila para acontecer. Bolsonaro pode dispensar o Viagra, como disse ao The New York Times. Mas talvez precise buscar a receita de um bom calmante".

Outros olhares

Flavia Guerra

David Lynch: cineasta das águas profundas e de ideias como peixes bizarros Leia mais

Ricardo Kotscho

Aprovação de reforma é 'verdadeiro milagre' e entra para história Leia mais

Alicia Klein

Faniquito de Zubeldía e a árbitra que riu dele Leia mais

Alexandre Cossenza

Na derrota, João Fonseca também foi grande Leia mais

Lúcia Helena

Quem tem diabetes tipo 1 deveria ser considerado pessoa com deficiência Leia mais

Chico Barney

Apesar dos ovos, Gracyanne está recebendo regalias no BBB 25 Leia mais