TSMC anuncia lucro acima do esperado de US$ 11,37 bilhões no 4º tri de 2024

A Taiwan Semiconductor Manufacturing anunciou um lucro líquido de 374,68 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 11,37 bilhões) no quarto trimestre de 2024, o que correspondeu a um aumento de 57% sobre o mesmo período de 2023. O resultado ficou acima das previsões de 370,38 bilhões de novos dólares de Taiwan feitas por analistas em uma pesquisa da FactSet. .

A receita do trimestre de dezembro da fabricante de semicondutores chegou a 868,46 bilhões de novos dólares taiwaneses, um aumento de 39% no ano. Em termos de dólares americanos, a receita totalizou US$ 26,88 bilhões, um aumento de 37% no comparativo anual.

Os American Depositary Receipts da empresa ganhavam 5,3% nas negociações na Bolsa de Nova York perto das 13h02 (de Brasília) nesta quinta-feira.

No quarto trimestre, as remessas de chips 3 nanômetros representaram 26% da receita total de wafer; os de 5 nanômetros representaram 34% e os de 7 nanômetros responderam por 14%. Tecnologias avançadas, definidas como tecnologias de 7 nanômetros e mais avançadas, representaram 74% da receita total de wafers.

A companhia projetou receita entre US$ 25 bilhões e US$ 25,8 bilhões para o primeiro trimestre de 2025.