Tesouro dos EUA teria dificuldades para enfrentar nova crise, diz Bessent

(Reuters) - Escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar o Departamento do Tesouro, Scott Bessent disse nesta quinta-feira que o país tem um problema de gastos, principalmente por não estar em guerra e em recessão no momento, o que reduz as opções caso enfrente novamente uma crise.

“Estou preocupado, porque várias vezes o Tesouro dos Estados Unidos foi chamado para salvar a nação", disse Bessent ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA.

"Seja a Guerra Civil, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial ou a recente epidemia de Covid, o Tesouro -- juntamente com todo o governo e o Congresso -- usou sua capacidade de empréstimo para salvar a União, salvar o mundo e salvar o povo norte-americano. O que temos atualmente, seríamos duramente pressionados a fazer o mesmo."

(Reportagem de Bo Erickson, David Lawder, Andrea Shalal, Ann Saphir)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC