BH: Temporal provoca alagamentos e deixa pessoas ilhadas em ônibus; vídeos

Uma temporal que atingiu Belo Horizonte causou alagamentos e deixou moradores ilhados na noite de hoje (16).

O que aconteceu

Chuva "extremamente forte" atingiu a capital mineira. No começo da noite, a Defesa Civil do município fez vários anúncios sobre as chuvas que atingiam a capital mineira, avisando inclusive sobre riscos de inundações. Às 19h20min, quatro regiões (Noroeste, Oeste, Centro-Sul e Barreiro) sofriam com chuva "extremamente forte", ou seja, recebiam mais de 5 mm por minuto. Depois das 20h35min, passou a chover fraco.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram alagamentos em vários pontos da capital mineira. As imagens mostram a Orla da Lagoa da Pampulha e o Anel Rodoviário praticamente intransitáveis. Outra gravação mostra pessoas ilhadas em cima de ônibus para se proteger de uma enchente na avenida Vilarinho.

?????? Pontos de alagamento multoplicam-se em BH.



Evite sair de casa!!



Orla da Lagoa da Pampulha pic.twitter.com/BT7ZhiGyPe -- BH Tempo e Clima (@bhtempoeclima) January 16, 2025

URGENTE | Passageiros se abrigam no teto de ônibus durante alagamento na Avenida Vilarinho, em BH pic.twitter.com/Le0Gtt3GsE -- BHAZ (@portal_bhaz) January 17, 2025

Anel rodoviário.

Alagamento e congestionamento gigante pic.twitter.com/3v4RjnkQHs -- Camillo (@Camillo_67) January 16, 2025

Minas Gerais tem previsão de chuvas para amanhã. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial para chuvas intensas para todo o estado. São esperados até 50 mm de chuva e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.