Tarifas também servem para aplicação com propósito de aumentar receitas, diz indicado de Trump

O indicado para ser o próximo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent afirmou em audiência no Senado que o público norte-americano e parlamentares do país devem avaliar que as tarifas sobre importados que serão adotadas pelo governo Donald Trump devem ser avaliadas de três formas: "Uma delas é para remediar práticas de comércio, como taxas sobre aço da China. Tarifas também servem para aplicação geral, a fim de aumentar receitas. Elas também são importantes para substituir sanções para conter crises, como a do fentanil vindo do México."

Scott Bessent ressaltou a senadores que "a inflação é letal" para as famílias americanas e que a administração Trump vai baixará os preços de mercadorias e serviços para os consumidores.