A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do Centro Universitário Imepac pela Clariens Educação, do Grupo Mubadala. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A Imepac Araguari oferta 18 cursos de graduação, cinco cursos técnicos e um curso de pós-graduação no município de Araguari (MG).