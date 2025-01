STOXX 600 atinge máxima de cinco semanas com ganhos em ações de luxo e de tecnologia

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa avançava nesta quinta-feira, com as ações do setor de luxo recebendo um impulso após o balanço da Richemont e com empresas de semicondutores ganhando depois que a TSMC divulgou um lucro trimestral recorde.

O índice STOXX 600 subia 0,70, a 518,62 pontos, atingindo seu maior valor desde meados de dezembro.

A Richemont saltava 16,7% depois que a proprietária da marca de joias Cartier superou as expectativas do mercado em relação às vendas trimestrais, um sinal positivo para o setor de luxo durante a importante temporada de festas.

O Deutsche Bank disse que os resultados "contribuirão para o debate de que as marcas de luxo mais premium provavelmente terão um desempenho superior, que a desaceleração do luxo é mais cíclica do que estrutural e que há crescimento suficiente no resto do mundo para compensar a fraqueza da China"

A rival LVMH subia 7,8%, enquanto um indicador de empresas de luxo europeias avançava 6,8%, seu melhor dia desde 2022.

O índice de tecnologia, que abriga a maior parte dos fabricantes de chips europeus, ganhava 1,4% depois que a TSMC, a maior fabricante de chips sob contrato do mundo, registrou um lucro trimestral recorde e disse que espera um forte crescimento da receita no primeiro trimestre.

O ganho do STOXX 600 no dia se somava ao salto de quarta-feira, seu maior ganho diário em quatro meses, depois que uma leitura do núcleo da inflação dos Estados Unidos manteve em discussão possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

"(A inflação) ainda é bastante volátil, não se deve dar muita importância a um único ponto de dados. Mas isso deu às pessoas algum conforto de que a inflação não necessariamente voltará a acelerar", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Ultimamente, os mercados globais têm estado nervosos com as implicações das políticas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, incluindo tarifas de importação, e como um forte lote de dados recentes da maior economia do mundo acendeu o temor de menos cortes de juros pelo Fed.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,87%, a 8.373 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,17%, a 20.608 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 1,90%, a 7.616 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,95%, a 35.986 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,08%, a 1.889 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,38%, a 6.483 pontos.