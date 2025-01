SAIBA MAIS-O que esperar do dia da posse de Donald Trump

Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda-feira, o início do seu segundo mandato e a coroação de uma das mais surpreendentes reviravoltas políticas da história norte-americana.

O dia da posse é, por tradição, amplamente dedicado à pompa e circunstância. Um presidente deixa a Casa Branca e outro se muda para lá. Mas o republicano Trump também se comprometeu a assinar uma série de decretos sobre assuntos que vão desde a segurança da fronteira até a produção de petróleo e gás em seu primeiro dia no cargo.

Aqui está o que sabemos sobre o Dia da Posse até o momento:

QUANDO É A POSSE?

Trump fará o juramento para o cargo, provavelmente perante o chefe da Suprema Corte, John Roberts, às 14h (horário de Brasília) diante do Capitólio dos EUA.

Em seguida, Trump fará seu discurso de posse. Em entrevistas, disse que pretende que o discurso seja edificante e unificador. Seria diferente do seu primeiro discurso em 2017, que detalhou um país quebrado que ele descreveu como "carnificina norte-americana".

O presidente que está deixando o cargo, o democrata Joe Biden, afirmou que pretende comparecer à cerimônia e testemunhar a transferência de poder, uma cortesia que Trump não lhe concedeu quatro anos atrás.

O comitê conjunto do Congresso que administra a cerimônia de posse no terreno do Capitólio disse que liberará mais de 220.000 ingressos para o evento.

O National Park Service, que supervisiona o National Mall, onde membros do público que não têm ingressos se reúnem para assistir à cerimônia, emitiu uma autorização para o comitê de posse de Trump para uma multidão estimada em 250.000 pessoas.

Espera-se que a estrela da música country Carrie Underwood se apresente na cerimônia de posse de Trump.

QUEM FOI CONVIDADO?

Trump rompeu com os precedentes e convidou vários líderes estrangeiros para a cerimônia. Historicamente, eles não comparecem à posse devido a preocupações com a segurança e enviam diplomatas em seu lugar.

O presidente da Argentina, Javier Milei, um forte apoiador de Trump, disse que comparecerá, segundo reportagens.

Outro apoiador de Trump, Viktor Orbán, da Hungria, afirmou que está pensando em ir, assim como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O presidente da China Xi Jinping não comparecerá, apesar de ter sido convidado, mas enviará um representante.

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que também foi convidado, mas aguarda decisão sobre a liberação de seu passaporte -- retido por decisão da Justiça -- para poder viajar.

Espera-se que o conselheiro de Trump Elon Musk, presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, Jeff Bezos, presidente executivo da Amazon e Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, tenham assentos de destaque na cerimônia.

DESFILE ATÉ A CASA BRANCA

Após um almoço com líderes do Congresso no Capitólio dos EUA, Trump seguirá pela Pennsylvania Avenue em uma carreata até a Casa Branca, acompanhado por uma procissão de regimentos militares, bandas marciais escolares, carros alegóricos e grupos de cidadãos. O novo presidente e seus convidados observarão o restante do desfile de uma arquibancada.

COMEÇANDO A TRABALHAR

Duas fontes com conhecimento do planejamento disseram que Trump está preparando uma enxurrada de decretos e diretivas que podem chegar a mais de 100 no primeiro dia e além.

Ele deve assinar decretos que darão aos oficiais de imigração mais liberdade para prender imigrantes sem antecedentes criminais, enviarão mais tropas para a fronteira com o México e reiniciarão a construção do muro na fronteira.

Os decretos incluirão uma iniciativa para aumentar a produção de energia e dar continuidade à promessa de campanha de Trump de "perfurar, baby, perfurar", em referência à exploração de petróleo e gás.

É provável que Trump também emita a primeira onda de perdões para os réus condenados por participação no ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

FESTAS E UM COMÍCIO

Haverá pelo menos 18 festas de gala relacionadas à posse em Washington entre o fim de semana e a segunda-feira, três das quais são consideradas oficiais e com expectativa da presença de Trump.

No domingo, na véspera da posse, Trump também deve realizar um "Make America Great Again Victory Rally", um comício no estilo de campanha, em uma arena no centro de Washington.

Esse evento provavelmente ajudará a estimular milhares de apoiadores de Trump a lotar a cidade para as festividades da posse. Seria o primeiro comício de Trump no Distrito de Columbia desde o incidente de 6 de janeiro de 2021.

Na segunda-feira, Zuckerberg, da Meta, será o coanfitrião de uma recepção para doadores republicanos bilionários, ao lado da magnata dos cassinos Miriam Adelson e do proprietário do time de basquete Houston Rockets, Tilman Fertitta, escolhido por Trump para ser embaixador na Itália.

O magnata de petróleo e gás Harold Hamm, um dos principais doadores de Trump, será o anfitrião de uma festa de posse na segunda-feira, na cobertura do histórico hotel Hay-Adams, próximo à Casa Branca.

QUEM COBRE OS CUSTOS?

Os eventos oficiais são financiados pelo comitê de posse de Trump, presidido por seus aliados de longa data, Steve Witkoff, incorporador imobiliário escolhido por Trump para ser seu enviado ao Oriente Médio, e Kelly Loeffler, ex-senadora e indicada por Trump para chefiar a Administração de Pequenas Empresas.

O comitê será responsável por cobrir os custos de tudo, exceto da cerimônia de posse no Capitólio, custeada pelos contribuintes.

Bezos e Zuckerberg se comprometeram a doar 1 milhão de dólares cada um para o comitê, assim como o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, e o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman. O Uber e seu presidente-executivo, Dara Khosrowshahi, doaram 1 milhão de dólares cada um para o fundo.

Trump arrecadou uma quantia recorde de 106,7 milhões de dólares para as festividades de sua posse em 2017. Seu comitê arrecadou mais de 170 milhões de dólares desta vez, segundo reportagens da imprensa.

(Reportagem de James Oliphant e Tim Reid em Washington)