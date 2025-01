Reunião do BCE indicou apoio a novos cortes de juros, mostra ata

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu precisou cortar as taxas de juros de forma cautelosa e gradual, mas é provável que haja mais afrouxamento monetário, concluíram as autoridades no mês passado de acordo com a ata de sua reunião de 11 e 12 de dezembro, publicada nesta quinta-feira.

No mês passado, o BCE reduziu os juros pela terceira vez consecutiva e disse que um novo afrouxamento está próximo, dada a desaceleração da inflação, mesmo que o momento e o ritmo dos cortes nos juros ainda estivessem em discussão.

"Essa abordagem cautelosa ainda se justifica em vista das incertezas prevalecentes", disse o BCE na ata. "No entanto, se a projeção para a inflação for confirmada nos próximos meses e trimestres, uma redução gradual da restritividade da política monetária foi considerada apropriada."

Com a economia quase não crescendo agora, o foco do BCE mudou do aumento excessivo dos preços para a atividade anêmica, e um número crescente de autoridades do banco central agora defende que os juros caiam pelo menos até um nível que pare de impedir o crescimento econômico.

A próxima reunião do BCE será em 30 de janeiro e os investidores já precificaram outro corte de 25 pontos-base em sua taxa de depósito, atualmente em 3,00%.

A taxa de referência deve cair ainda mais ao longo do ano para terminar 2025 em 2%, em torno do limite inferior do intervalo estimado para a taxa neutra, que não desacelera nem estimula o crescimento.

(Reportagem de Balazs Koranyi)