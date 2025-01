Republicanos alertam que rendimentos altos dos Treasuries podem afetar planos tributários de Trump

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Poucos dias antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, alguns de seus aliados republicanos no Congresso estão alertando que a agressiva agenda de cortes de impostos do presidente eleito pode ser afetada por sinais de preocupação no mercado de Treasuries.

Em uma reunião no Congresso, deputados republicanos expressaram preocupação de que o custo estimado de 4 trilhões de dólares em 10 anos da extensão dos cortes de impostos implementados por Trump em 2017 pode prejudicar a capacidade do governo de pagar sua dívida de 36 trilhões de dólares, que está crescendo a um ritmo de 2 trilhões de dólares por ano.

"Os compradores de nossos títulos estão ficando nervosos com a possibilidade de chegarmos ao ponto de não conseguirmos pagá-los. Isso afeta cada um de nós", disse o deputado republicano Ralph Norman a repórteres. "Se não pudermos vender títulos, estamos em uma vala."

O mercado de Treasuries está focado no que o novo governo Trump e seus aliados no Congresso podem entregar, à medida que se esforçam para aprovar uma ampla agenda que também inclui a deportação de imigrantes ilegais e novas tarifas de importação.

O Congresso também enfrenta um prazo até o meio do ano para tratar do teto da dívida do país ou correrá o risco de um calote, depois de rejeitar uma tentativa de Trump no mês passado de fazer com que os parlamentares o fizessem antes de tomar posse na segunda-feira.

Os rendimentos dos Treasuries de prazos mais longos saltaram para seus níveis mais altos desde novembro de 2023 nesta semana, com o título de 10 anos atingindo uma máxima, a 4,79%.

"O Congresso precisa reduzir o déficit", disse o deputado republicano Andy Barr. "O mercado de títulos está dizendo ao Congresso que, se não colocarmos nossa casa fiscal em ordem, as taxas de hipoteca de todos, as taxas de cartão de crédito de todos, as taxas de empréstimo de automóveis de todos continuarão subindo."

Os parlamentares democratas alertam que a prorrogação dos cortes de impostos de Trump beneficiará principalmente as empresas e as pessoas ricas, além de prejudicar ainda mais a situação fiscal do país.

Trump tem convocado o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, para encontrar maneiras de reduzir drasticamente os gastos federais.

Musk estabeleceu uma meta inicial de 2 trilhões de dólares por ano que, neste mês, ele chamou de "tiro no escuro", dizendo que 1 trilhão de dólares pode ser mais viável.

Trump já descartou a possibilidade de cortar programas sociais populares, enquanto os republicanos normalmente resistem a cortes nos gastos com defesa.

"O que precisamos dizer ao povo norte-americano é que não se trata de austeridade", disse Barr. "Não se trata de cortes dolorosos. Trata-se de reduzir o pagamento de sua hipoteca."