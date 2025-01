Preços de importados dos EUA têm leve alta em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços de importados dos Estados Unidos tiveram leve alta pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, já que um aumento nos custos de combustíveis e alimentos foi compensado pela fraqueza em outros setores, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.

Os preços de importação subiram 0,1% no mês passado, igualando-se à leitura dos dois meses anteriores, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

O avanço nos preços de importados, que excluem as tarifas, ficou em linha com as expectativas dos economistas.

No período de 12 meses até dezembro, houve aumento de 2,2%, depois de 1,4% em novembro.

Dados do governo desta semana mostraram que a inflação ao produtor foi moderada em dezembro, enquanto os preços ao consumidor aumentaram devido aos custos mais altos de energia e alimentos. A tendência desinflacionária, no entanto, permanece, com o núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, aumentando marginalmente no mês passado.

O Federal Reserve deve manter a taxa de juros em sua reunião de política monetária deste mês. Os mercados financeiros estão esperando um corte apenas em junho. A taxa básica de juros do banco central dos EUA foi reduzida em 100 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50% desde que lançou seu ciclo de afrouxamento da política monetária em setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)