População da China diminuiu pelo 3º ano consecutivo em 2024

As autoridades chinesas anunciaram, nesta sexta-feira (17), que a população diminuiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024, dando continuidade a uma mudança de tendência após seis décadas de explosão demográfica.

Ultrapassada pela Índia como a nação mais populosa do mundo, a China agora enfrenta um problema de envelhecimento demográfico, com um terço de sua população prevista para ter mais de 60 anos dentro de uma década.

De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas, a população da China no final de 2024 era de 1,408 bilhão de pessoas, abaixo dos 1,410 bilhão do ano anterior.

Em 2016, as autoridades comunistas acabaram com a rígida política do filho único imposta na década de 1980 para evitar um problema de superpopulação e, desde 2021, permitem que as famílias tenham até três filhos.

Essas medidas, no entanto, não reverteram o declínio demográfico de um país que, durante décadas, baseou parte de seu crescimento econômico em sua imensa mão de obra.

Muitos associam a baixa taxa de natalidade ao aumento do custo de vida e ao número cada vez maior de mulheres que continuam seus estudos superiores e ingressam no mercado de trabalho.

O grupo de pesquisa Economist Intelligence Unit prevê que quase um terço da população da China terá mais de 60 anos em 2035.

Em setembro, as autoridades anunciaram que aumentariam gradualmente, a partir de 1º de janeiro, a idade legal da aposentadoria, uma das mais baixas do mundo e que não era alterada há décadas.

© Agence France-Presse