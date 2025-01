Suspeita de envenenamento não fez posts em apoio a Bolsonaro; perfil é fake

Um perfil falso de Deise Moura dos Anjos, acusada de ter envenenado familiares com arsênio no fim do ano, em Torres (RS), tem sido compartilhado nas redes sociais como se ela fosse apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, em seu perfil oficial não há referências políticas, apenas mensagens e momentos em família. Além disso, reproduções de diversas fotos e postagens têm sido publicadas em reportagens sobre o crime sem qualquer relação ao bolsonarismo.

O que diz o post

Posts compartilhados nas redes sociais exibem montagem que simula o perfil de Deise Moura como apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhada do seguinte texto "Essa é Deise Moura. Sabe quem é essa mulher? A que colocou arsênio no bolo, matando vários membros da família. E deixando outros gravemente doentes. E descobriu-se que meses atrás matou o sogro e outras pessoas. "Gente de Bem", "patriota" e bolsonarista"."

Por que é falso

As publicações nas redes sociais da suspeita mostram momentos em família sem cunho político. Em seu perfil oficial no Facebook, só há fotos de formatura e com familiares, incluindo seu filho. Também constam anúncios de produtos, pedidos de livros emprestados e mensagens compartilhadas de perfis de famosos, como de Ana Maria Braga, Marcos Mion e Antônio Fagundes. Reportagens sobre o bolo envenenado têm mostrado reproduções destas postagens, sem qualquer menção dela à política e nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O perfil foi criado em 2021, mas só há publicações a partir de 2022.

IA análise perfil falso Deise Moura Imagem: Reprodução Ia Image Detector

Imagem do perfil falso tem índícios de ter sido criada por Inteligência Artificial. A ferramenta AI Image Detector indicou que há 70% de chances da imagem ter sido gerada por IA (ao lado).

Deise Moura dos Anjos está presa desde 5 de janeiro. Ela é suspeita de envenenar um bolo com arsênio em Torres (RS), que causou a morte de três pessoas e a intoxicação de outras três durante um café da tarde. Ela foi autuada por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada (aqui e aqui). Deise recebeu a substância pelos Correios. (aqui). A Nota fiscal da compra de arsênio foi encontrada no celular da acusada (aqui).

Irmãs e sobrinha da sogra de Deise morreram e há suspeita de que sogro também foi envenenado. O bolo foi feito por Zeli, sogra da acusada, que recebeu alta na sexta-feira (10). A acusada teria envenenado, também com arsênio, o sogro, Paulo dos Anjos, 68, morto em setembro de 2024. Na época, ele foi internado após comer bananas e leite em pó levados à casa dele por Deise. A causa da morte dele foi registrada à época como complicações por uma infecção intestinal (aqui).

O UOL Confere tentou contato telefônico, por WhatsApp e e-mail com o advogado de Deise, Cassyus de Camargo Pontes, porém sem sucesso. A reportagem será atualizada assim que houver retorno.

Viralização. Nesta quinta-feira (16), no Instagram, uma postagem com o conteúdo desinformativo tinha 5.841 curtidas.

A postagem também foi verificada por Aos Fatos e Lupa.

