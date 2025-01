Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam; condições do mercado de trabalho continuam saudáveis

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, mas permaneceu em níveis compatíveis com um mercado de trabalho saudável.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram em 14.000, para 217.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 11 de janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 210.000 pedidos para a última semana.

Os dados de pedidos de auxílio tendem a ser voláteis no início do ano, mas continuaram a sinalizar demissões baixas que estão sustentando o mercado de trabalho e a economia em geral.

A economia dos EUA abriu 256.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em dezembro, enquanto a taxa de desemprego caiu de 4,2% em novembro para 4,1%.

A resiliência do mercado de trabalho, a inflação ainda aquecida e a incerteza sobre o impacto dos planos do presidente eleito Donald Trump de impor tarifas amplas e deportações em massa de imigrantes sem documentos levaram o banco central dos EUA a projetar apenas dois cortes na taxa de juros este ano, em comparação com os quatro previstos em setembro. Trump, que será empossado na próxima semana, também prometeu cortes nos impostos, o que estimularia o crescimento.

Não se espera nenhum corte nos juros na reunião do Fed de 28 e 29 de janeiro. Os mercados financeiros esperam que a próxima redução nos custos de empréstimos ocorra em junho.

O banco central iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário em setembro e reduziu sua taxa de juros de referência em 100 pontos-base, para a faixa atual de 4,25% a 4,50%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)