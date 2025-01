Ouro fecha em alta, com perspectivas de Fed mais brando ao longo de 2025

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 16, em um momento que vem impulsionando o metal, especialmente com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano de dezembro. As perspectivas de uma inflação mais branda nos Estados Unidos proporcionaram uma visão de uma política monetária mais relaxada pelo Federal Reserve (Fed) ao longo de 2025, o que enfraquece o dólar, moeda na qual o metal é cotado, e reduz o rendimento dos Treasuries, que competem com o ouro.

O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,22%, a US$ 2.750,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro vem subindo devido aos dados econômicos otimistas dos EUA e às mudanças nas expectativas da política monetária. A recente moderação do núcleo da inflação dos EUA contribuiu para o sentimento positivo do mercado, reacendendo as esperanças de uma política monetária mais frouxa do Fed, avalia Joseph Dahrieh da Tickmill. Os mercados estão atualmente precificando uma redução da taxa de juros do Fed em 2025, embora mudanças nas expectativas possam pesar sobre o dólar e impulsionar o sentimento em relação a ativos que não rendem juros, como o ouro, diz Dahrieh.

A incerteza em torno de potenciais políticas da próxima administração dos EUA, particularmente em torno do comércio global, fornece um apoio subjacente adicional ao estatuto de porto seguro do ouro. Ao mesmo tempo, porém, a diminuição das tensões no Oriente Médio poderá atenuar a procura de refúgio seguro pelo ouro, o que fez subir significativamente os preços nos últimos meses, acrescenta.

Segundo a Reuters, o grupo rebelde Houthis deve anunciar em breve o fim das hostilidades no Mar Vermelho, um dia após anúncio de cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

*Com informações Dow Jones Newswires.