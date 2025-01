Morte e quebra de protocolo: presidente dos EUA já tomou posse em avião

Lyndon B. Johnson entrou para a história dos EUA como o único presidente empossado dentro de um avião, logo após uma tragédia para o país.

O que aconteceu

Johnson era o vice de John F. Kennedy até 1963. Em 22 de novembro daquele ano, Kennedy foi assassinado a tiros pelo ex-fuzileiro naval Harvey Lee Oswald nas ruas de Dallas, no Texas, durante uma carreata ao lado da primeira-dama, Jacqueline Kennedy. O vice e sua esposa, Lady Bird Johnson, seguiam em outro veículo, a dois carros de distância do automóvel presidencial, mas não foram atingidos.

País não podia ficar sem presidente depois que a morte de Kennedy foi confirmada no hospital. Assim, foi realizada uma posse às pressas no próprio avião presidencial, o Air Force One, duas horas após o ataque.

A cerimônia improvisada e inédita aconteceu ainda na pista do Dallas Love Field. Ela foi realizada pela juíza distrital de Dallas, Sarah T. Hughes, amiga da família Johnson chamada de última hora, e primeira mulher a empossar um presidente na história dos EUA. De lá, o avião partiu para a capital Washington, D.C., de acordo com os registros do arquivo do aeroporto.

Kennedy estava "presente" na posse do seu vice. Um detalhe macabro também marcou a cerimônia de Lyndon B. Johnson: o caixão com o corpo de John F. Kennedy também estava a bordo do Air Force One no momento do juramento. Jacqueline Kennedy, recém-viúva, também foi uma das testemunhas do momento histórico.

A segunda posse de Lyndon B. Johnson, em 20 de janeiro de 1965, no Capitólio Imagem: Old Guard Museum/Creative Commons

Johnson teve segunda chance de uma posse tradicional. Em 1964, ele se reelegeu, desta vez como presidente. Por isso, em 20 de janeiro de 1965 ele tomou posse no Pórtico Leste do Capitólio, com o ministro da Suprema Corte Earl Warren administrando seu juramento.

Lady Bird Johnson, a primeira-dama, inaugurou uma tradição mantida até hoje nesta ocasião. Ela segurou a Bíblia em que o presidente colocou a mão para jurar seu compromisso com o cargo durante a cerimônia, segundo os arquivos do Senado dos EUA. Devido às circunstâncias da morte de Kennedy, que desfilava em carro aberto ao ser atingido por balas no pescoço e na cabeça, o presidente Johnson chegou em limusine à prova de balas.

Como será a posse de Trump

O dia da posse é conhecido como Inauguration Day (dia da inauguração, em tradução livre). A cerimônia acontece no edifício do Capitólio, em Washington, ao meio-dia (horário local, 14h em Brasília). Caberá à cantora country Carrie Underwood cantar o hino dos EUA.

O vice-presidente eleito é empossado primeiro. Ele repete o mesmo juramento de posse, em uso desde 1884, dos senadores, deputados e demais servidores federais.

O presidente eleito também recita um juramento. Ele diz: "Juro (ou afirmo) solenemente que exercerei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, da melhor maneira possível, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos."