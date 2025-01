Morre o cineasta David Lynch, aos 78 anos - Renomado diretor americano, Lynch também era reconhecido por seu trabalho como escritor e artista plástico.O renomado cineasta americano David Lynch, diretor de Cidade dos Sonhos e Twin Peaks, morreu nesta quinta-feira (16/01), aos 78 anos.

"É com grande pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista, David Lynch", escreveram os familiares do diretor nas redes sociais.

"Agora há um grande buraco no mundo, já que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria, 'Mantenha seus olhos no donut e não no buraco.'"

A causa da morte ainda não é conhecida. Em 2024, ele havia afirmado que lutava contra um enfisema pulmonar.

Quem foi David Lynch?

Aclamado como um artista que se dedicou ao cinema, televisão, pintura e música, Lynch foi considerado um dos grandes autores do cinema.

O diretor é conhecido por trazer uma narrativa surrealista em suas obras, navegando da ficção científica, com Duna, ao suspense neo-noir Veludo Azul. Em 1980, seu drama biográfico estrelado por Anthony Hopkins, O homem elefante, recebeu oito indicações ao Oscar.

O primeiro prêmio internacional do diretor, porém, veio com a Palma de Ouro, do Festival de Cannes de 1990, com Coração Selvagem. Ele voltou a vencer um prêmio, desta vez de direção, em Cannes, em 2001, por Cidade dos Sonhos. O drama é o único longa-metragem do século 21 contemplado na lista de "melhores filmes do mundo" da revista de cinema britânica Sight & Sound.

Ao todo, o cineasta recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo três indicações de Melhor Diretor. Em 2019, recebeu o Oscar honorário por suas realizações ao longo da vida.

Mas foi com a inovadora série de televisão Twin Peaks, que Lynch deixou uma marca ainda maior em sua carreira. O drama surrealista de mistério e horror rompeu com os padrões até então praticados em séries de TV.

Alguns dos maiores nomes de Hollywood participaram de seus filmes, como Kyle MacLachlan, Laura Dern e Richard Farnsworth.

"Seus filmes resistiram ao teste do tempo", diz Spielberg

O cineasta americano Steven Spielberg prestou homenagem a Lynch, descrevendo-o como um "sonhador singular e visionário que dirigiu filmes que pareciam feitos à mão".

"O mundo vai sentir falta de uma voz tão original e única. Seus filmes já resistiram ao teste do tempo e sempre resistirão", afirmou Spielberg.

Em novembro de 2009, Lynch concedeu uma entrevista à DW ao apresentar seu trabalho como artista plástico. Na ocasião, cerca de 140 obras do diretor foram expostas Museu Max Ernst de Brühl.

"Eu sempre digo que são as ideias que dizem a você o que fazer e caso você se apaixone por elas, então você se vê transmitindo tais ideias através de um meio, um meio ou outro", disse à época. "Para nós seres humanos é emocionante captar tais ideias que levam à construção de algo. Existem diferentes coisas, como aquarelas, fotografia de natureza morta, há pintura, escultura, fotografias, como também manipulações de fotografias. Existe uma infinidade de coisas possíveis, mas é a ideia que comanda o barco."

gq (DW, ots)