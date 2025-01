México vence Inter (2-0) em amistoso em Porto Alegre

Uma jovem seleção mexicana derrotou nesta quinta-feira (16) o Internacional por 2 a 0, em um amistoso inusitado realizado em Porto Alegre, onde 'El Tri' fez testes já tendo em vista a Copa do Mundo de 2026 que organiza junto com Estados Unidos e Canadá.

Comandados pelo experiente técnico Javier Aguirre, os mexicanos venceram no lotado estádio Beira-Rio, com gols no primeiro tempo de Erik Lima (34') e Jorge Ruvalcaba (45'+1).

Os dois jogadores marcaram seus primeiros gols pela seleção de seu país. Primeiro o meio-campista do Cruz Azul de pé direito da entrada da área numa cobrança de escanteio após uma bela jogada coletiva. E o atacante do Pumas, em sua estreia internacional, com uma definição primorosa após um contra-ataque.

Diante da impossibilidade de convocar seus melhores jogadores, já que a janela internacional está fechada e os clubes não são obrigados a abrir mão de seus atletas, Aguirre optou principalmente pelos jovens do campeonato mexicano para uma mini-excursão pela América do Sul que na próxima semana seguirá para a Argentina.

'El Tri' mostrou uma defesa que soube manter o time adversário afastado e atacá-lo nas transições rápidas. O elenco do Inter é formado por alguns jogadores de seleções, entre eles o colombiano Rafael Santos Borré e o equatoriano Enner Valencia.

Depois de derrotar o Inter, que escalou boa parte de seu tme titular nesta que foi sua primeira partida do ano, o México enfrentará o River Plate na terça-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires.

Amistosos contra clubes, algo pouco comum para seleções, têm sido uma receita usada pelo México para se preparar para o grande evento de 2026, dada a dificuldade de encontrar adversários nas datas Fifa.

Em outubro, empatou em 2 a 2 com o Valencia da Espanha, em Puebla.

'El Tri' fará sua primeira partida oficial do ano em março, quando enfrentará o Canadá pela semifinal da Liga das Nações da Concacaf.

Sem ritmo de competição e com pouco entrosamento, o Inter comandado por Roger Machado ficaram devendo para sua torcida a uma semana de começar a competir formalmente nesta temporada.

Na quarta-feira o time gaúcho visita o Guarany de Bagé pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.



