Medvedev, 3 vezes vice na Austrália, é eliminado na 2ª rodada por Tien, de 19 anos

Finalista em três das últimas quatro edições do Aberto da Austrália, o russo Daniil Medvedev (5º ATP) foi eliminado na segunda rodada, na madrugada desta sexta-feira (16) em Melbourne, pelo americano Learner Tien (121º), de 19 anos, por 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 1-6 e 7-6 (10/7).

Medvedev já havia precisado de cinco sets na estreia para vencer o tailandês Kasidit Samrej (418º).

O tenista russo de 28 anos não era eliminado tão cedo em um torneio de Grand Slam desde a derrota na primeira rodada de Roland Garros em 2023 para o brasileiro Thiago Seyboth Wild.

No duelo contra Tien, Medvedev salvou um match point no tie-break do terceiro set. Ele resistiu então, mas acabou sucumbindo depois numa partida de 4 horas e 49 minutos, que terminou por volta das 3h da manhã na Austrália (13h de Brasília).

Tien, que entrou na chave principal vindo do qualifying, chega pela primeira vez à terceira rodada de um 'major', aos 19 anos. Ele enfrentará no sábado o francês Corentin Moutet (69º), que derrotou o americano Mitchell Krueger nesta quinta-feira.

Foi a primeira vez que Tien enfrentou o ex-número 1 do mundo russo mas desde o primeiro minuto mostrou confiança, o que o levou a conquistar o primeiro set com certa tranquilidade (6-3) e o segundo com mais dificuldades (7-6).

No terceiro set, o jovem californiano de pais vietnamitas parecia a caminho de conquistar a vitória no tie-break, mas o nervosismo lhe rendeu uma jogada ruim e dois erros perfeitamente evitáveis deram fôlego a Medvedev.

O quarto set foi de total domínio do russo, que venceu por 6-1, e na quinta parcial foi disputado o 'super tie-break', onde Tien emendou quatro pontos seguidos para completar a grande surpresa.

Tien é o quarto jogador que participou no final do ano passado no ATP NextGen (o 'Masters Sub-21') a chegar à terceira fase deste Australian Open.

Na quarta-feira, Jakub Mensik (19 anos) e Arthur Fils (20 anos) chegaram à terceira fase e na quinta-feira quem conseguiu foi Alex Michelsen (20 anos).

Já o campeão desse ATP NextGen, o brasileiro João Fonseca (18 anos), foi eliminado. Depois da primeira rodada em que surpreendeu o russo Andrey Rublev (9º) ele perdeu nesta quinta-feira para o italiano Lorenzo Sonego (55º).

--- Resultados desta quinta-feira no Aberto da Austrália:

. Simples masculino - Segunda rodada:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Tristan Schoolkate (AUS) 4-6, 6-4, 6-1, 6-3

Marcos Giron (EUA) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB) x Hubert Hurkacz (POL/N.18) 6-4, 6-4, 6-2

Holger Rune (DIN/N.13) x Matteo Berrettini (ITA) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3, 7-6 (8/6)

Alex Michelsen (EUA) x James McCabe (AUS) 7-5, 6-3, 7-6 (7/4)

Karen Khachanov (RUS/N.19) x Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (7/4), 4-6, 6-3, 6-3

Francisco Cerundolo (ARG/N.31) x Facundo Díaz (ARG) 6-2, 1-0 e abandono

Alex De Miñaur (AUS/N.8) x Tristan Boyer (EUA) 6-2, 6-4, 6-3

Taylor Fritz (EUA/N.4) x Cristian Garín (CHI) 6-2, 6-1, 6-0

Gael Monfils (FRA) x Daniel Altmaier (ALE) 7-5, 6-3, 7-6 (7/3)

Ben Shelton (EUA/N.21) x Pablo Carreño (ESP) 6-3, 6-3, 6-7 (4/7), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.16) x Denis Shapovalov (CAN) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), 6-2

Lorenzo Sonego (ITA) x João Fonseca (BRA) 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 3-6, 6-3

Fábián Marozsán (HUN) x Frances Tiafoe (EUA/N.17) 6-7 (3/7), 6-4, 3-6, 6-4, 6-1

Corentin Moutet (FRA) x Mitchell Krueger (EUA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/3), 6-4

Learner Tien (EUA) x Daniil Medvedev (RUS/N.5) 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 1-6, 7-6 (10/7)

bdu/cpb/pm-dr/aam/yr

© Agence France-Presse