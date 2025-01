Lula diz que governo não pode 'ter medo de enfrentar a mentira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo não pode "ter medo de enfrentar a mentira" e atacou o que chamou de "pessoas travestidas de políticos que na verdade tentaram dar um golpe nesse País em 8 de janeiro de 2023". Apesar de não citar nenhum nome, a alfinetada do presidente foi motivada pela onda de críticas nas redes sociais por uma norma da Receita Federal em relação ao Pix.

Lula usou, ainda, de uma retórica de medo sobre uma suposta volta do "fascismo" - que seria representada com a vitória de Jair Bolsonaro e seus aliados, pela sua lógica - para motivar o governo, a esquerda e todos do espectro democrático a combaterem a desinformação.

"Nós não temos que ter medo de enfrentar a mentira. Não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de político que na verdade tentaram dar um golpe nesse País em 8 de janeiro de 2023. Não temos de ter medo de enfrentar fake news e fazer o debate, a disputa, a cada dia, minuto e hora. Porque se a gente perde, o sistema democrático está correndo risco no mundo inteiro, a gente vai voltar ao que não queremos, ao fascismo, nazismo, violência e desrespeito aos direitos humanos, mulheres, negros e pobres do mundo inteiro", declarou.

A declaração se deu na cerimônia de sanção da regulamentação da reforma tributária. Lula elogiou o regime democrático, que, segundo ele, "é a melhor forma de governança que existe". Apesar disso, disse que, do ponto de vista de aprovação de medidas, a democracia impõe algumas dificuldades.

"Num regime autoritário, que tem imprensa castrada, sindicalismo castrado, sociedade aprisionada pela censura, pode fazer qualquer coisa. Mas fazer o que fizemos em um regime democrático, em um Congresso em que meu partido só tinha 70 deputados e 9 senadores, com imprensa livre, sindicato livre e empresário podendo falar o que quiser A democracia é a melhor forma de governança que existe", declarou.