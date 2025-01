Luiza Ambiel já detonou carro de ex após traição e perdeu irmão em acidente

Ex-banheira do Gugu, Luiza Ambiel voltou aos holofotes nesta semana após gravar um vídeo pornô com um fã. O conteúdo está disponível no Privacy, plataforma de conteúdo adulto, e se tornou o mais acessado, superando publicações de outras celebridades como MC Mirella e Andressa Urach.

Entretanto, a também ex-participante do reality show 'A Fazenda' recentemente surpreendeu ao contar que já quebrou carro do ex-marido em um ataque de fúria, além de ter perdido um irmão em um acidente automobilístico.

Ataque de fúria detonou carro

Em seu primeiro casamento, quando tinha apenas 16 anos, Ambiel descobriu uma traição e não deixou barato, destruindo o carro e a moto do então marido.

Eu me separei, quebrei o carro e a moto dele, persegui ele na rua com faca. Foi um escândalo. Separei. Passou um tempo e ele queria voltar, e voltei porque fui burra". Luiza Ambiel, em participação no programa 'Sensacional' da RedeTV

Morte do irmão em acidente

Em outra entrevista recente, Ambiel abriu o coração sobre uma tragédia familiar: a perda de um irmão, que morreu em acidente de carro.

Ele sempre corria muito de carro, e eu sempre falava pra ele: 'não corre, não corre'. Ele dizia: 'no dia que eu bater vai ser uma só'. Dito e feito' Ambiel, em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta

"Eu morava com uma pessoa, e ela me acordou e disse: 'levanta que o seu irmão sofreu um acidente'. Aí eu disse: 'já avisei ele, quem sabe agora aprende'. Comecei a xingar. Mas aí essa pessoa me disse: 'você não está entendendo, seu irmão morreu'. Quando caiu minha ficha, eu fiz um escândalo. Chegaram a chamar a polícia achando que o meu ex estava me batendo, acordei o prédio inteiro", relembra.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.