iPhone 16 está com desconto de até R$ 2.200; vale a pena comprar agora?

O Guia de Compras UOL encontrou o iPhone 16 foi por R$ 5.599 na Amazon. Essa condição é para pagamento à vista e com uso de um cupom de desconto de R$ 400 oferecido pela loja. A diferença no preço chega a R$ 2.200 quando comparado ao valor oficial no site da Apple (R$ 7.799).

O iPhone 16 é o celular de base da linha 16, última geração de smartphones lançada pela Apple em 2024. Confira as especificações do aparelho, se vale a pena comprá-lo e como resgatar o cupom.

O que tem no iPhone 16?

Tela. O celular da Apple possui tela OLED sem bordas de 6,1 polegadas, com resolução de 2556 x 1179 pixels e brilho máximo de 2.000 nits (unidade de medida de luminosidade) em ambiente externo e mínimo de 1 nit, durante a noite.

Câmeras. o iPhone 16 possui um novo agrupamento de câmeras com um conjunto duplo de sensores na vertical, que relembra modelos mais antigos da Apple. Esse design permite a captura de vídeos espaciais mais imersivos.

Assim, é possível aproveitar as câmeras de 48 MP ("Fusion"), com abertura f/1.6 e zoom de até 2x, e uma ultra-angular de 12 MP, com abertura f/2.2, que permite o modo macro (foco em objetos pequenos bem próximos à lente).

Há também a câmera frontal de 12 MP e abertura f 1.9, que faz selfies de qualidade e vídeos em 4K.

iPhone 16 está em promoção hoje (15) Imagem: Divulgação/Apple

Recursos de IA. O modelo é compatível com o sistema operacional iOS 18, que acompanha o Apple Intelligence, sistema com recursos de inteligência artificial. A partir dessa IA, o usuário tem acesso a recursos como resumos automáticos, gerenciamento inteligente de notificações, edição de fotos e entre outras funcionalidades.

Bateria. O iPhone 16 promete uma bateria com duração de até 27 horas de reprodução de vídeo.

Processador. Vem com o chip A18, que possui 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. A Apple diz que o chip é 30% mais rápido em processamento do que o A16, presente no iPhone 15.

Vale a pena comprar?

O preço do aparelho à vista com o cupom está numa faixa abaixo da observada pelo Guia em outros varejistas; por isso, é vantajoso para quem tem um celular mais antigo e quer trocar já. Caso não tenha pressa, é comum que o valor vá caindo conforme o tempo.

Para garantir o smartphone da Apple por R$ 5.599, é necessário fazer o pagamento por Pix ou boleto e resgatar o cupom promocional de R$ 400, que estará disponível ao visualizar o produto.

Vale destacar que o cupom promocional também pode ser aplicado na compra parcelada. Nesse caso, o valor final é R$ 6.470,48.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.