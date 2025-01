Incêndios em Los Angeles: crianças voltam à escola no bairro de Pacific Palisades

Em Los Angeles, os bombeiros ainda trabalham para combater os grandes incêndios que assolam a cidade e o clima não facilita a missão deles, apesar da relativa trégua nos ventos na quarta-feira (15). O fogo já matou pelo menos 24 pessoas na segunda maior cidade dos Estados Unidos. Mas oito dias depois do início dos incêndios, aos poucos a situação volta ao normal para algumas famílias atingidas pelo desastre, cujos filhos voltaram à escola.

Do enviado especial da RFI a Los Angeles, Achim Lipold, com AFP

Foi um momento emocionante nesta quarta-feira: às 8h30, o sinal tocou na Brentwood Science School, no bairro de Pacific Palisades, como acontece todas as manhãs. Mas para dezenas de crianças, essa volta às aulas é diferente. A escola fundamental foi devastada pelos incêndios, e as crianças foram acolhidas por outra escola, localizada no bairro de Brentwood.

Classes especiais foram montadas para recolher os pequenos refugiados do fogo. "Esta é nossa escolinha de transição", explica um funcionário, exibindo com orgulho as instalações especialmente projetadas para acomodar crianças do bairro de Pacific Palisades.

Os novos alunos estavam entusiasmados ao encontrar suas professoras e seus colegas, em uma certa normalidade estudantil em meio à uma situação que, na região, continua extremamente complicada.

Esquecer o pesadelo dos últimos dias

As crianças descobrem novos brinquedos, que as fazem esquecer um pouco o que têm passado nos últimos dias. "É tão lindo ver as crianças de volta à escola, vê-las brincando, sorrindo e rindo, e não entrar em pânico. Como ainda estão traumatizadas, eles continuam olhando para o céu para verificar se há algum incêndio em algum lugar", conta a mãe de uma, Jackie.

O riso das crianças ecoa pelas salas de aula, enquanto alguns pais, do lado de fora da escola, lamentam a perda de suas casas. Para Diana, esse retorno à escola é um passo importante no caminho para retornar a uma vida normal.

"O mais difícil para nós, quando vimos que todo o nosso bairro havia sido destruído, incluindo a escola, foi pensar que as crianças não poderiam mais ir às aulas e ver seus amigos novamente. Então, vê-los voltando para a escola hoje tira um peso enorme dos nossos ombros", disse.

Grandes desafios aguardam essas famílias, a começar por onde morar. A maioria delas perdeu suas casas está morando com amigos, os pais, em um apartamento alugado ou, em alguns casos, em um único quarto de hotel - os preços dos aluguéis dispararam e o mercado imobiliário está saturado em Los Angeles.

Nesta quarta-feira, a cidade desfrutou de um alívio, com uma calmaria nos ventos que têm espalhado as chamas para áreas jamais antes atingidas por incêndios florestais. Mais de 12.000 casas, outros edifícios e veículos foram destruídos ou danificados e bairros inteiros foram arrasados. Milhares de pessoas continuam deslocadas.

Melhora das condições meteorológicas nos próximos dias

Os meteorologistas indicam que o vento deve começar a trazer a umidade necessária para acalmar a situação nos próximos dias, disse o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS). Mas os dois principais incêndios que devastaram o bairro nobre de Pacific Palisades e a cidade de Altadena, cobrindo mais de 16.000 hectares no total, ainda estavam latentes na quarta-feira.

"Batalhões de bombeiros de todos os Estados Unidos, assim como do México, estão tentando "lidar rapidamente com qualquer surto para evitar que o fogo se espalhe para fora do perímetro", disse a chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley.

Iniciativas privadas também continuam a florescer, com milhares de voluntários administrando centros de doação de alimentos, roupas e produtos infantis para vítimas de desastres. O astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, que mora em Malibu, anunciou uma doação de US$ 1 milhão em parceria com a ONG Rewild: "Os incêndios estão destruindo nossa cidade", escreveu o ator no Instagram. As atrizes Jamie Lee Curtis e Eva Longoria já haviam prometido quantias idênticas para ajudar os afetados.

As autoridades federais iniciaram uma investigação para determinar as causas dos incêndios, que são objeto de inúmeras teorias. "Sabemos que todos querem respostas e o público merece respostas", disse José Medina, da agência federal dos EUA responsável pela aplicação das leis sobre armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF), responsável pela investigação. "Nós lhe daremos essas respostas, mas somente depois de concluirmos nossa pesquisa aprofundada."