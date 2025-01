Ibovespa recua com ajustes; Azul, Gol, Vale e Cosan ocupam holofotes

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, em meio a ajustes após alta de quase 3% na véspera, enquanto o noticiário corporativo destacava anúncio de potencial fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol e venda de ações da Vale pela Cosan.

Por volta de 11h30, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,62%, a 121.886,78 pontos. O volume financeiro somava 12,6 bilhões de reais.

De acordo com analistas do Itaú BBA, com o desempenho da véspera (+2,8%), o Ibovespa reuniu forças, e conseguiu de uma vez só, superar as resistências 120.200 e 121.700 pontos. A próxima resistência, afirmaram, está em 125.400 pontos.

"O mercado respirou e saiu da região de suporte aliviando a pressão", escreveram no relatório Diário do Grafista. "O próximo passo é sair dessa tendência de baixa que dura pouco mais de quatro meses."

Um cenário externo menos favorável, com alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, variações modestas dos principais índices acionários em Wall Street e queda do petróleo, corroborava o viés mais vendedor na bolsa paulista.

DESTAQUES

- VALE ON operava em alta de 0,4% depois que a Cosan confirmou venda de ações da mineradora. COSAN ON subia 2,91% antes de ter negociação suspensa por divulgação de fato relevante sobre a venda dos papeis da Vale.

- AZUL ON avançava 4,99%, após a companhia aérea e a Abra Group, controladora da rival Gol, anunciarem na véspera que assinaram um memorando de entendimentos não vinculante para potencial união dos negócios no Brasil, que formaria uma gigante do setor. GOL PN, que não faz parte do Ibovespa, disparava 7,98%.

- CARREFOUR BRASIL ON caía 4,5%, com papéis sensíveis à economia doméstica como um todo pressionado pelo movimento de alta das taxas dos DIs. O Bradesco BBI também cortou a recomendação dos papéis da rede de varejo alimentar para "neutra", com preço-alvo de 7 reais, citando expectativa de desempenho mais fraco no curto prazo.

- MARCOPOLO PN recuava 4,53%, corrigindo parte dos ganhos dos últimos dois pregões, quando acumulou uma valorização de 12%, em meio a relatórios de analistas com visão positiva sobre o papel. As ações da fabricante de carrocerias de ônibus estão entre as novidades do Ibovespa que entrou em vigor no começo do ano.

- PETROBRAS PN era negociada em baixa de 0,67%, acompanhando o movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,22%.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava decréscimo de 0,06%, após forte valorização na véspera, em dia sem tendência única no setor. BANCO DO BRASIL ON subia 0,36%, mas SANTANDER BRASIL UNIT registrava variação negativa de 0,28% e BRADESCO PN caía 0,51%.