Ibovespa fecha em queda com realização de lucros; Azul e Gol avançam com potencial fusão

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, refletindo ajustes após três sessões positivas, com o avanço nas taxas dos DIs pressionando ações de setores cíclicos e o recuo do petróleo enfraquecendo Petrobras, enquanto Azul e Gol foram destaques positivos após anúncio de potencial fusão entre as companhias.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,15%, a 121.234,14 pontos, tendo marcado 120.796,4 pontos na mínima e 122.659,7 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou 30,3 bilhões de reais.

Até ontem, o Ibovespa acumulava uma alta de mais de 3% na semana, sendo que apenas na véspera fechou com elevação de 2,8%.

Na visão do head da mesa de renda variável e sócio da GT Capital, Anderson Silva, a performance do Ibovespa refletiu um movimento de realização de lucros.

Ele acrescentou que o viés na bolsa paulista permanece de baixa. "Ainda enfrentamos questões internas que precisam ser resolvidas; é necessário 'fazer o dever de casa' para voltarmos a atrair recursos do investidor estrangeiro, que é o principal motor de movimentação do mercado", afirmou.

Nos Estados Unidos, os principais índices acionários fecharam em queda, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro avançaram, em sessão marcada por dados da economia norte-americana, enquanto agentes financeiros continuam à espera da posse do presidente eleito Donald Trump na próxima semana.

DESTAQUES

- AZUL PN subiu 3,63%, após a companhia aérea e a Abra Group, controladora da rival Gol, anunciarem na noite da véspera memorando de entendimentos não vinculante para potencial união dos negócios no Brasil, que formaria uma gigante do setor. GOL PN, que não faz parte do Ibovespa, avançou 4,29%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,64%, acompanhando o movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com declínio de 0,9%, a 81,29 dólares.

- VALE ON subiu 0,13%, em sessão marcada pela venda de ações da mineradora detidas pela Cosan por meio de um "block trade". A operação envolveu 173.073.795 papéis e somou cerca de 9 bilhões de reais. Os recursos serão usados para abater a dívida da Cosan. COSAN ON avançou 0,58%.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 6,75%, pressionada pela alta nas taxas dos contratos de DI, que pressionou papéis de outras empresas sensíveis à economia doméstica. O índice do setor de consumo fechou em baixa de 3,05%, enquanto o do setor imobiliário perdeu 2,29%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com decréscimo de 0,31%, após forte valorização na véspera, em dia sem tendência única no setor. BRADESCO PN caiu 0,85%, enquanto BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 0,44% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,32%.

- SÃO MARTINHO ON perdeu 8,07%, tendo também como pano de fundo relatório do UBS BB cortando o preço-alvo dos papéis de 35 para 30 reais, embora os analistas tenham mantido a recomendação de compra para as ações.