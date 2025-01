IBC-Br cresce 0,10% em novembro ante outubro e 4,11% na comparação interanual

A economia brasileira cresceu 0,10% em novembro, na comparação com outubro, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) com ajuste sazonal, divulgado nesta quinta-feira, 16. O resultado contrariou a mediana da pesquisa com o mercado financeiro feita pelo Projeções Broadcast. Ela indicava queda de 0,10% para o indicador. As estimativas iam de recuo de 1,20% a alta de 0,30%.

O índice subiu de 154,0 para 154,2 pontos no período, o maior nível da série histórica.

O BC revisou os resultados de outubro (0,14% para 0,09%), setembro (0,88% para 0,73%) e agosto (0,30% para 0,28%).

O crescimento do IBC-Br no terceiro trimestre, na comparação com o segundo, foi revisto de 1,23% para 1,11%.

Revisões na série com ajuste sazonal são comuns. Desta vez, o BC também atualizou os regressores de calendário usados na dessazonalização, devido à criação do feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.

Na comparação com novembro de 2023, o IBC-Br cresceu 4,11% na série sem ajuste sazonal, pouco abaixo da mediana das previsões (4,30%).

O índice chegou aos 150,7 pontos, o maior nível para meses de novembro na série histórica.