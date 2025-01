Homem foi morto em MT após foto com sinal associado ao PCC, diz polícia

Um homem foi encontrado morto na última sexta-feira (10) em uma mata em Sorriso (MT) após ter feito um sinal associado a uma facção criminosa, segundo investigação da Polícia Civil.

O que aconteceu

Everson Santos da Silva, de 36 anos, teria ido em um bar dominado por membros do CV (Comando Vermelho). De acordo com a polícia, o homem tirou uma foto no local fazendo um gesto, que foi entendido pelos criminosos como uma alusão à facção paulista PCC (Primeiro comando da Capital).

Sinal não foi feito intencionalmente, aponta investigação. O homem trabalhava em uma terceirizada de uma concessionária de energia do estado e estava há pouco tempo na cidade.

O corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas e com perfurações de arma de fogo ao lado de uma árvore. Moradores da região relataram terem ouvido disparos por volta das 4h30 da madrugada de sexta (10) no bairro Jardim Amazônica.

Dois jovens de 20 e 21 anos foram presos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido pelo crime. Os suspeitos foram encontrados em um apartamento no Jardim Alvorada, jogaram seus celulares da sacada e tentaram se esconder com a chegada dos policiais, mas foram detidos.

Eles teriam confessado o crime. Em interrogatório com os três, a polícia concluiu que a motivação do assassinato foi pela suposição de que a vítima tivesse ligação com o PCC - o que não foi confirmado até o momento.

Agentes fizeram apreensões na casa. Foram encontrados no local cartões bancários de Everson, celulares, um revólver calibre 38, com duas munições intactas e uma deflagrada, além de porções de cocaína.

Os dois adultos foram presos em flagrante na Delegacia de Sorriso. Eles respondem pelos crimes de homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro, integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo. O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes.