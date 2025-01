Hamas alerta que qualquer 'agressão' de Israel coloca os reféns em perigo

O braço armado do movimento palestino Hamas alertou, nesta quinta-feira (16), que o contínuo bombardeio israelense em Gaza, após o anúncio de um acordo de trégua que entrará em vigor nos próximos dias, coloca em risco os reféns que seriam libertados.

"Nesta fase, qualquer agressão e bombardeio do inimigo pode transformar a libertação de um prisioneiro em uma tragédia", disseram as Brigadas Ezedin Al Qasam no Telegram, se referindo às dezenas de reféns israelenses presos em Gaza desde o ataque do movimento palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Abu Obeida, um porta-voz do braço armado do Hamas, disse que um bombardeio israelense atingiu uma posição onde uma refém estava sendo mantida, sem entrar em detalhes sobre seu destino.

Na quarta-feira, o Catar e os Estados Unidos, mediadores do conflito, disseram que Israel e o Hamas haviam chegado a um acordo sobre uma trégua e a libertação dos reféns.

Desde então, a Defesa Civil de Gaza informou que Israel "aumentou" seu bombardeio no território, com pelo menos 80 pessoas mortas e centenas de feridos.

O porta-voz da Defesa Civil palestina, Mahmud Basal, disse nesta quinta-feira que suas equipes haviam recuperado os corpos de cinco crianças após um bombardeio na cidade de Jabaliya, no norte de Gaza.

O Exército israelense disse que havia realizado bombardeios contra "aproximadamente 50 alvos terroristas na Faixa de Gaza" desde a noite de quarta-feira.

