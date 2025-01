Gosta de ovos como Gracyane do BBB? Confira achados para facilitar preparo

Se você está por dentro do BBB 25, já sabe que o número de ovos que a influenciadora Gracyanne Barbosa chegou a ser contabilizado no programa: foram nove unidades na primeira tarde na casa. E, para quem também não abre mão desse alimento na sua dieta, o Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos que ajudam no preparo.

Dá para fazer ovo frito, cozido (até mesmo sem usar o fogão, usando um cozedor elétrico) e de micro-ondas. Para formas diferentes de preparo, ainda é possível usar mixer portátil e omeleteira elétrica. Confira a lista completa de itens a seguir.

Conjunto com seis formas feitas de silicone

Basta abrir os ovos, colocá-los sem casca nas formas e cozinhar

A parte com um puxador fica boiando na água, facilitando a retirada; depois é só servir

Permite cozinhar sete ovos de uma vez

Além de ovos, pode preparar legumes no vapor

Feito de material que suporta altas temperaturas

É só colocar na água junto com os ovos e ele mostra o ponto de cozimento

Economiza tempo e evita o contato dos ovos quentes nas mãos

É desmontável e limpa fácil

Basta colocar o ovo cozido e um pouco de água e chacoalhar para a casca sair

Permite preparar quatro ovos de uma vez (ou quatro alimentos diferentes)

Revestimento antiaderente

Tem cabo de madeira

Tem espaço para dois ovos por vez

É feito de plástico e também permite preparo de omelete

Tem acabamento em inox

Revestimento interno antiaderente

Prepara dois omeletes ao mesmo tempo

Voltagem: 220 V

Vem com uma ponta tipo fuê e outra para misturar bebidas

Possui três velocidades

É recarregável via cabo USB

Disponível nas cores preto, branco e vermelho

