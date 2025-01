Governo Biden toma medidas para proteger mais refúgios do Alasca contra perfurações

(Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, decidiu nesta quinta-feira colocar mais áreas do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico (ANWR, na sigla em inglês), no Alasca, fora dos limites para a exploração de petróleo e gás, em uma tentativa de última hora de complicar os esforços do presidente eleito Donald Trump para aumentar a perfuração na área.

O Departamento do Interior, que administra o ANWR, disse que identificou áreas do refúgio para proteção, a fim de preservar os peixes e a vida selvagem usados pelos caçadores de subsistência da região.

"Os peixes e a vida selvagem têm fornecido alimento para os nativos do Alasca nessa região há milênios e, com base nas informações que recebemos e em nosso mandato legal, concluímos que é necessário iniciar um processo para garantir sua proteção", disse a vice-secretária interina do Interior, Laura Daniel-Davis.

Não está claro se a medida isolaria qualquer área particularmente atraente para o setor de petróleo e gás, que em grande parte se retirou de novos projetos no Ártico devido aos altos custos e outras restrições, e que se esquivou dos leilões no refúgio este ano e em 2021.

Trump prometeu maximizar a produção de petróleo e gás dos EUA, que já está em níveis recordes, inclusive com a abertura do ANWR.

Seu escolhido para secretário do Interior, Doug Burgum, disse nesta quinta-feira, em sua audiência de confirmação, que restringir a produção de energia dos EUA significa que a produção ocorrerá em outros países com menos salvaguardas ambientais.

(Reportagem de Richard Valdmanis)