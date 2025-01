Gaza: Netanyahu acusa Hamas de questionar o acordo, Hamas nega

Recém-anunciado, e de aplicação ainda incerta, o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel já é questionado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O premiê acusa o Hamas de contestar certos pontos da negociação para frear os ataques em Gaza e de provocar uma crise de última hora. O Hamas nega.

Com informações dos correspondente da RFI em Jerusalém, Sami Boukhelifa e Michel Paul

"O Hamas renega certos pontos do acordo alcançado com os mediadores e Israel, numa tentativa de extorquir concessões de última hora", afirma um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. "O gabinete de segurança israelense não se reunirá [para aprovar o acordo] até que os mediadores tenham notificado Israel de que o Hamas aceitou todos os elementos", acrescenta o texto.

Por sua vez, o Hamas nega contestar qualquer ponto do compromisso : "As acusações de Netanyahu de que o movimento está voltando atrás em pontos do acordo de cessar-fogo não têm base", disse Sami Abou Zouhri, um líder do movimento islâmico palestino. Israel "está criando tensões do nada em um momento crucial e [...] apelamos às administrações dos Estados Unidos para forçar a implementação do acordo."

O primeiro-ministro israelense devia ter convocado o gabinete de segurança nesta quinta-feira para validar o acordo anunciado ontem. Por enquanto, esta reunião está cancelada.

"Essa é a desvantagem da negociação indireta", confidenciou uma fonte diplomática israelense. "Nós só conversamos com o Hamas por meio de mediadores e, quando pontos do acordo são questionados, leva tempo para reavaliar a situação", continuou a mesma fonte.

Benjamin Netanyahu está entre a cruz e a espada. Por um lado, Donald Trump, o presidente eleito dos EUA, está forçando-o a interromper os combates em Gaza para permitir o retorno dos reféns israelenses. Por outro lado, seus ministros de extrema direita, contrários a esse acordo, ameaçam derrubar o seu governo se ele assinar esse cessar-fogo, considerado por eles como sinônimo de "capitulação".

Benjamin Netanyahu 'Cria Agitação'

O acordo prevê uma trégua após mais de 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas. O texto também prevê a libertação de pelo menos mil detidos palestinos, incluindo prisioneiros de alta segurança. Isso é inaceitável para os apoiadores da extrema direita, que também recusam a retirada das tropas israelenses de Gaza. Para eles, o ano de 2025 seria sinônimo da anexação do enclave palestino, ou mesmo da Cisjordânia. Seus planos foram frustrados, acreditam. Porém, esses grupos têm meios de pressionar o primeiro-ministro. Benjamin Netanyahu está "criando agitação", disse outra fonte israelense, para quem o premiê tenta sair do impasse em que se encontra.

Enquanto isso, na Faixa de Gaza, os ataques israelenses continuam. A Defesa Civil Palestina anunciou a morte de 73 pessoas no território, desde o anúncio do acordo de trégua.

Israelenses divididos sobre acordo de trégua

Em Jerusalém, os israelenses, sejam a favor do acordo ou não, estão tentando pressionar o governo. Parentes das vítimas da guerra colocaram caixões cobertos com a bandeira israelense em frente ao gabinete do primeiro-ministro de Israel para denunciar o acordo que acreditam enfraquecer a segurança do país.

Ambos os lados dizem estar divididos, entre esperança e preocupação.