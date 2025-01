França convoca enviado venezuelano por decisão de Caracas de limitar equipe diplomática

PARIS (Reuters) - A França disse nesta quinta-feira que convocou um diplomata venezuelano sênior em Paris para protestar contra a decisão de Caracas de limitar o número de funcionários diplomáticos franceses no país latino-americano.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou em um comunicado que tomaria "medidas recíprocas", mas não deu detalhes.

A Venezuela disse na terça-feira que vai impor restrições aos diplomatas franceses, italianos e holandeses em Caracas e reduzir a equipe da embaixada para apenas três, citando a resposta "hostil" de seus governos à posse do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato.

"Essa convocação segue a decisão do regime venezuelano de reduzir a presença diplomática da embaixada francesa na Venezuela", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França Christophe Lemoine referindo-se à convocação na quarta-feira do encarregado de negócios.

"A França rejeita categoricamente as alegações de interferência feitas contra ela."

O governo holandês disse na quarta-feira que ordenou que a Venezuela corte sua equipe diplomática na Holanda de quatro para dois, em resposta à decisão da Venezuela.

Na quarta-feira, a Itália também convocou o diplomata-chefe da Venezuela em Roma para protestar contra a medida, bem como contra a falta de informações sobre o destino de um cidadão italiano preso no país latino-americano há dois meses.

"A França tomará, em nível nacional, todas as medidas recíprocas que julgar necessárias", disse Lemoine. "A França permanece em estreita coordenação com seus parceiros europeus que também são visados por essa decisão."

Várias nações ocidentais não reconheceram a vitória de Maduro nas eleições presidenciais de julho de 2024 na Venezuela.

França, Itália e Holanda condenaram veementemente a posse de Maduro na semana passada, enquanto os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 25 milhões de dólares pela prisão de Maduro.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta e John Irish)