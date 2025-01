Filipinas e China se comprometem a buscar terreno comum no Mar do Sul da China

MANILA (Reuters) - As Filipinas e a China concordaram em buscar pontos em comum e encontrar maneiras de cooperar, apesar de suas divergências no Mar do Sul da China, informaram os ministérios das Relações Exteriores dos dois países nesta quinta-feira, enquanto persistem as disputas acaloradas sobre as embarcações posicionadas em torno das áreas em disputa.

Na quinta-feira, os dois países realizaram a décima rodada de conversações no âmbito de um mecanismo de consulta bilateral criado para tratar de questões no Mar do Sul da China, onde as disputas têm sido frequentes e tensas, com os laços em seu ponto mais baixo em anos.

Os dois países disseram que concordaram em avançar na guarda costeira e na cooperação científica marinha e se comprometeram a resolver os problemas pacificamente.

"Acreditamos firmemente que, apesar dos desafios e diferenças não resolvidos, há um espaço genuíno para a cooperação diplomática e pragmática para lidar com nossas questões no Mar do Sul da China", disse a subsecretária de Relações Exteriores das Filipinas, Theresa Lazaro, em seu discurso de abertura, de acordo com um comunicado.

A China disse que pediu às Filipinas que permaneçam comprometidas com a resolução de diferenças por meio de diálogo e consultas.

Ambas as partes concordaram em aumentar a comunicação e aprofundar o diálogo, mas também se criticaram mutuamente pelos recentes impasses.

As Filipinas, aliadas dos Estados Unidos, disseram ter expressado sérias preocupações sobre a conduta da guarda costeira da China, incluindo sua presença constante na zona econômica exclusiva de Manila.

A China, por sua vez, disse que apresentou queixas sobre as recentes "infrações e provocações marítimas" e por "insinuar" disputas marítimas.

As amplas reivindicações territoriais da China na principal rota de comércio marítimo se sobrepõem às ZEEs de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã.

Uma decisão de 2016 de um tribunal arbitral internacional afirmou que as reivindicações de Pequim, baseadas em seus mapas históricos, não têm base no direito internacional, uma decisão que a China não reconhece.

