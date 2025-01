EUA: futuro secretário do Tesouro defende que o dólar continue como a moeda de reserva do mundo

O indicado para ser o próximo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent afirmou em audiência no Senado que "devemos assegurar que o dólar continue como a reserva do mundo." Ele não fez mais comentários sobre o tema até o publicação desta matéria.

Bessent ressaltou que uma "atualização inteligente de regulação será positiva para os EUA." Questionado caso o governo Donald Trump adote tarifas sobre importados se tal fato não provocaria aumento de custos para consumidores americanos, ele ressaltou que "com 10% de tarifas", a China continuará a exportar, com reduções de custos. Ele não apontou qual será o patamar de taxas que a próxima administração adotará para qualquer país.

Scott Bessent apontou que os EUA estão em competição com a China, especialmente na área de energia, onde o país asiático está abrindo usinas movidas a carvão e a energia nuclear. "Sou favorável a mais usinas nucleares", destacou. "A economia da China tem desequilíbrios que servem para financiar sua área militar." Ele acrescentou que em relação à Inteligência Artificial "devemos assegurar que os Estados Unidos continue líder".

Na avaliação do indicado para ser o próximo secretário do Tesouro americano, os "EUA enfrentarão calamidade econômica" se a reforma tributária aprovada pelo Congresso em 2017 não for renovada pelo Poder Legislativo americano.