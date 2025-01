Escolhido por Trump para Tesouro pede sanções mais fortes à Rússia em razão da guerra

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que apoia "100%" o aumento das sanções aos produtores de petróleo russos, caso o futuro presidente solicite isso.

Bessent disse aos senadores dos EUA, no Comitê de Finanças do Senado, que acredita que as sanções do governo Biden à Rússia "não foram abrangentes o suficiente".

"Acho que se alguma autoridade na Federação Russa estiver assistindo a esta audiência de confirmação, ela deve saber que, se eu for confirmado, e se o presidente Trump solicitar como parte de sua estratégia para acabar com a guerra na Ucrânia, estarei 100% a bordo para aumentar as sanções -- especialmente contra as grandes petrolíferas russas -- a níveis que levariam a Federação Russa à mesa de negociações", disse Bessent.

O indicado afirmou ainda que "a tragédia que está acontecendo na Ucrânia é uma das maiores tragédias da minha vida adulta, e gostaria de acabar com isso o mais rapidamente possível -- e qualquer papel que o Tesouro possa desempenhar, se confirmado, eu gostaria de fazer".

(Reportagem de Bo Erickson)