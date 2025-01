Equipes de resgate buscam últimos corpos na mina da África do Sul onde 78 morreram em um cerco policial

Por Siyabonga Sishi e Nellie Peyton

STILFONTEIN, África do Sul (Reuters) - As equipes de resgate sul-africanas estavam fazendo os últimos esforços nesta quinta-feira para verificar se ainda havia alguém em uma mina de ouro ilegal no subsolo, onde pelo menos 78 pessoas morreram durante um cerco policial, no que um sindicato de trabalhadores chamou de massacre patrocinado pelo Estado.

A polícia cercou a mina desde agosto e cortou o fornecimento de alimentos e água em uma tentativa de forçar os mineiros a subir à superfície para que pudessem ser presos como parte de uma repressão à mineração ilegal, que o governo chama de guerra contra a economia.

Desde segunda-feira, as equipes de resgate usaram uma gaiola de metal cilíndrica para retirar 78 cadáveres e 246 sobreviventes, alguns deles desorientados, em uma operação ordenada pelo tribunal.

Os sobreviventes, em sua maioria de Moçambique, Zimbábue e Lesoto, foram presos e acusados de imigração e mineração ilegais.

O sindicato GIWUSA chamou os fatos ocorridos na mina de Stilfontein, a sudoeste de Johanesburgo, de "o pior massacre patrocinado pelo Estado desde o fim do apartheid".

"Esses mineiros morreram em massa devido a uma série de decisões e a uma repressão brutal por parte da gerência operacional da polícia, com a aprovação e a torcida do establishment político e dos altos escalões do Estado", disse o sindicato no final da quarta-feira.

No local, na manhã de quinta-feira, a gaiola foi baixada sem ninguém dentro, exceto uma câmera, o que a polícia descreveu como uma forma de verificar as informações de voluntários que desceram na noite de quarta-feira e disseram que não viam mais ninguém na mina.

Durante toda a operação de resgate, a polícia e os empreiteiros que operam a gaiola não desceram sozinhos, mas contaram com a ajuda de voluntários da comunidade do município local onde a maioria dos mineiros sem documentos estava vivendo.

A polícia não explicou por que não estava descendo por conta própria, mas Mannas Fourie, presidente-executivo de uma empresa de serviços de resgate que está envolvida na operação, disse que era melhor que os voluntários fossem porque conheciam os mineiros e poderiam ganhar sua confiança.

"Também há o risco de que nosso pessoal seja feito refém", disse ele à Reuters no local.