Empresas de luxo e fabricantes de chips impulsionam índice europeu STOXX 600 a pico de cinco semanas

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias subiram quase 1% nesta quinta-feira, com os papéis de luxo impulsionados por dados positivos da Richemont e com as empresas de semicondutores avançando depois que a TSMC divulgou um lucro trimestral recorde.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,9%, para 519,81 pontos, atingindo seu ponto mais alto desde meados de dezembro.

O índice de referência da França, que inclui as principais ações de luxo, subiu para uma máxima de quase três meses, superando o desempenho de outras bolsas da região.

As ações da Richemont dispararam 16,3% depois que a proprietária da marca de joias Cartier superou as expectativas de vendas trimestrais, um sinal positivo para o setor de luxo de alta qualidade durante a temporada de fim de ano.

Um indicador das empresas de luxo europeias avançou 6,7%, registrando seu melhor dia em quase quatro meses. As ações da LVMH saltaram 9,1%, as da Dior subiram 8,6%, as da Kering ganharam 4,6% e as da Hermes tiveram alta de 4,9%.

O índice de tecnologia, que abriga a maior parte dos fabricantes de chips europeus, avançou 1,9% depois que a TSMC, a maior fabricante terceirizada de chips do mundo, registrou um lucro trimestral recorde e disse que espera forte crescimento da receita no primeiro trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,09%, a 8.391,90 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,39%, a 20.655,39 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,14%, a 7.634,74 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,48%, a 35.819,79 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,49%, a 11.840,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,55%, a 6.494,27 pontos.