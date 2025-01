Em nota, Conab rebate críticas após divergência nos dados da safra de arroz

São Paulo, 16 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nota de esclarecimento na qual rebate críticas após divergência nos dados da safra de arroz. A polêmica começou quando a estatal divulgou, na terça-feira, 14, projeção de 988 mil hectares para a área plantada no Rio Grande do Sul, número contestado por entidades do setor.Segundo levantamento de campo do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), com o plantio já concluído, a área real é de 927.885,90 hectares, representando 97,84% dos 948.356,90 hectares inicialmente projetados. A diferença levou a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) a acusarem a Conab de superestimar os dados para interferir nos preços do cereal."A Conab refuta qualquer ilação quanto à manipulação de dados com o objetivo de influenciar o comportamento do mercado agrícola", afirmou a companhia na nota. A estatal ressaltou que "há cerca de quase 50 anos desenvolve levantamentos da produção agrícola, com objetivo de contribuir para a formulação de políticas públicas".Em relação ao mercado, a Conab explicou que "em 2024, os preços do arroz mantiveram-se em alta, contribuindo para o aumento da área plantada de arroz no País", mas ressaltou que "dado os preços altos aos consumidores, não se concretizou a expectativa do aumento de consumo".A companhia destacou sua parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no levantamento das safras e informou que "a equipe técnica da Conab voltará a campo a partir da próxima semana", com novos dados a serem publicados no relatório de fevereiro. A semeadura do arroz no Rio Grande do Sul foi finalizada na segunda semana de janeiro.