Eleição de Lula e sua posse foram decisivas para entregarmos reforma tributária, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira, 16, que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi "decisiva" para a aprovação da reforma tributária e de sua regulamentação, hoje sancionada pelo presidente da República no Palácio do Planalto.

"A eleição do presidente Lula, sua posse e sua priorização da reforma tributária foram decisivas para que hoje estivéssemos a exaurir essa grande jornada de décadas", disse o senador.

Representando o Congresso, Pacheco disse que a reforma foi possível "pela compreensão recíproca de Câmara e Senado" e porque "a sociedade compreendeu que o sistema atual não poderia mais vingar".

Pacheco agradeceu à imprensa pela cobertura sobre a reforma tributária e disse que o Congresso "nunca desacreditou" da mudança no sistema tributário brasileiro, mesmo depois de décadas de discussão no Legislativo.

Em seu discurso na cerimônia de sanção da lei complementar de regulamentação da reforma tributária, Pacheco elogiou Lula pela defesa da democracia e fez diversos acenos ao petista, dizendo que "a defesa da democracia nos uniu". Também afirmou que "a verdade sempre prevalece, e prevaleceu na reforma tributária".

O senador, que está de saída da presidência do Senado, disse se orgulhar de ter sido seu "último ato (no cargo) nesta longa jornada da reforma tributária entregar à sanção do presidente Lula".