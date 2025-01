Diretor de cinema David Lynch morre aos 78 anos (família)

David Lynch, diretor de filmes como "Veludo Azul" e "Cidade dos Sonhos" e da série "Twin Peaks", morreu nesta quinta-feira (16), aos 78 anos, anunciou sua família.

"É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista David Lynch", diz um comunicado publicado em sua página oficial no Facebook, no qual seus familiares pedem privacidade e recordam uma frase do cineasta: "Keep your eye on the donut and not on the hole" (Fique de olho no donut, não no buraco, em tradução livre).

mdo-af/nn/yr/am

© Agence France-Presse