Decisão do BC sul-coreano de manter juro em 3% não foi unânime; um membro votou por corte

A decisão surpreendente do banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês), de manter o juro em 3% não foi unânime, com um membro do comitê votando por um corte na taxa básica. A expectativa de corte no juro da Coreia do Sul era majoritária no mercado financeiro e por isso a decisão surpreendeu.

Ainda assim, todos os membros do comitê deixaram a porta aberta para novos cortes no juro nos próximos três meses, de acordo com pronunciamento do presidente, Rhee Chang-yong, que seguiu à decisão.

Ele citou ainda que a avaliação do comitê foi que os riscos de desaceleração no crescimento econômico do país se intensificaram e que a volatilidade na taxa de câmbio aumentou devido aos últimos eventos políticos no país.

Ainda sobre isso, a avaliação do BoK é a de que a crise política que culminou com a deposição e prisão do presidente Yoon Suk Yeol provavelmente enfraqueceram o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) sul-coreano no quarto trimestre do ano passado.

Com isso, as expectativas anteriores, de alta de 2,2% na economia em 2024 e de 1,9% não devem ser atingidas.

