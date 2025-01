Custo de produção da soja em Mato Grosso sobe em dezembro, diz Imea

São Paulo, 16 - O custo de produção da soja na safra 2024/25 em Mato Grosso subiu em dezembro, para a variedade convencional e a geneticamente modificada, conforme relatório divulgado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Para a soja convencional, o custo foi estimado em R$ 4.100,88 por hectare, um aumento de 6,17% em relação a novembro. Na soja transgênica, o valor subiu para R$ 4.145,77 por hectare, alta de 7,42% no comparativo mensal.Entre os principais componentes do custo, fertilizantes e corretivos mantiveram-se como os insumos de maior peso. Na soja convencional, o grupo registrou aumento de 8,67% no mês, totalizando R$ 1.716,90 por hectare, com os macronutrientes atingindo R$ 1.456,28 por hectare. Para a soja transgênica, a alta foi de 8,77%, alcançando R$ 1.907,46 por hectare.Os defensivos agrícolas também contribuíram para a elevação dos custos em dezembro. Na soja convencional, o aumento foi de 5,04%, totalizando R$ 1.579,81 por hectare, com destaque para fungicidas (R$ 488,28/ha) e inseticidas (R$ 588,36/ha). Na soja transgênica, o grupo registrou alta de 5,02%, chegando a R$ 1.143,79 por hectare.O Custo Operacional Efetivo (COE) da soja convencional foi calculado em R$ 5.679,01 por hectare, enquanto o da transgênica ficou em R$ 5.739,68 por hectare. Já o Custo Total (CT) alcançou R$ 7.639,77 por hectare para a soja convencional e R$ 7.483,73 por hectare para a soja transgênica, considerando produtividades de 64,60 e 55,59 sacas por hectare, respectivamente.MilhoO custo de produção do milho safra 2024/25 em Mato Grosso subiu 6,52% em dezembro, segundo relatório divulgado pelo Imea. O custeio do cereal foi estimado em R$ 3.391,46 por hectare, ante R$ 3.183,88 em novembro. Entre os principais componentes do custo, os fertilizantes e corretivos tiveram o maior impacto, com alta de 9,39% no mês, alcançando R$ 1.557,08 por hectare. O aumento foi puxado pelos macronutrientes, que subiram para R$ 1.384,15. Já os defensivos agrícolas avançaram 4,62%, para R$ 686,95 por hectare.Para a safra 2024/25, o Imea projeta uma produtividade de 110,47 sacas de milho por hectare. O Custo Operacional Efetivo (COE) subiu 4,93% no mês, para R$ 4.802,49 por hectare. A alta nos custos foi influenciada principalmente pela desvalorização do real, com o dólar encerrando dezembro cotado a R$ 6,0964.AlgodãoJá o custo de produção do algodão em Mato Grosso registrou alta de 12,7% em dezembro, alcançando R$ 10.822,13 por hectare, segundo relatório do Imea. Em novembro, o custo era de R$ 9.604,57 por hectare. Os defensivos tiveram o maior impacto no aumento, subindo 22,15% para R$ 4.619,53 por hectare. O grupo foi pressionado principalmente pelos inseticidas, que chegaram a R$ 2.019,63/ha, e fungicidas, a R$ 966,27/ha.Os fertilizantes e corretivos avançaram 4,58%, atingindo R$ 4.001,60 por hectare, com os macronutrientes chegando a R$ 3.187,24/ha. Os custos pós-produção subiram 61,81%, para R$ 1.410,05/ha, afetados pelas despesas com classificação e beneficiamento.O Custo Operacional Efetivo (COE) alcançou R$ 15.179,03 por hectare. A produtividade projetada é de 125,36 arrobas de pluma por hectare. O dólar fechou dezembro cotado a R$ 6,0964.