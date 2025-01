Corregedoria da PM deflagra operação para prender policiais suspeitos em morte de delator

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira, 16, uma operação para prender policiais suspeitos de envolvidos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação também incide com a apuração sobre a participação de agentes na morte de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro da organização criminosa.

"Entre os investigados está um policial militar identificado como autor dos disparos que mataram Gritzbach", disse a Polícia Militar. "As investigações apontaram que tais ações caracterizavam a integração de policiais à organização criminosa, conforme previsto na Lei Federal nº 12.850/13", conforme a PM.

A investigação resultou na expedição de 15 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão em endereços na capital e Grande São Paulo.

Conforme a PM, a operação teve início após uma denúncia anônima recebida em março de 2024, apontando possíveis vazamentos de informações sigilosas que favoreciam criminosos ligados à facção.

A investigação inicial, conduzida pela corregedoria, evoluiu para um inquérito da Policial Militar instaurado em outubro de 2024.

"Apurou-se que informações estratégicas vazadas por policiais militares, incluindo da ativa, da reserva e ex-integrantes da Instituição, permitiam que membros da organização criminosa evitassem prisões e prejuízos financeiros", disse a PM.

Ainda de acordo com a corporação, entre os principais beneficiados pelo esquema estavam líderes e integrantes da facção criminosa PCC, alguns já falecidos, outros procurados, como Marcos Roberto de Almeida, conhecido como "Tuta", e Silvio Luiz Ferreira, apelidado de "Cebola".

"Foi descoberto, ainda, que policiais prestavam escolta para criminosos, como é o caso do homem assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Gritzbach tinha envolvimento com lavagem de dinheiro e duplo homicídio", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Os militares que prestavam serviço ao suspeito sabiam sobre os crimes e também integravam à quadrilha.

A operação, denominada Prodotes, conta com a colaboração da Força-Tarefa instituída pela secretaria, que busca identificar outros envolvidos e eventuais mandantes do crime.

Na manhã desta quinta-feira, em entrevista à Rede Globo, o secretário da SSP, Guilherme Derrite, afirmou que a operação mostra que a corporação não admite desvios de conduta. "Nada vai ficar sem a devida resposta. A operação de hoje mostra que a Polícia Militar não admite desvios de conduta. Estamos atacando o crime organizado em diferentes frentes."