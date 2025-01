Condições climáticas em Los Angeles melhoram e dão respiro aos bombeiros

Por Jorge Garcia e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - As rajadas de vento e as condições de seca permanecerão durante todo o dia de quinta-feira em Los Angeles, onde os bombeiros esperam ganhar impulso contra dois grandes incêndios florestais que têm devastado tudo em seu caminho.

Os avisos de Bandeira Vermelha, alertando sobre o perigo extremo de incêndios florestais, expiraram em toda a área de Los Angeles no final da quarta-feira, mas um permaneceu para uma área a leste da área metropolitana, onde os ventos deveriam ser de 25 a 40 km por hora, com rajadas de até 64 km/h, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

"Os ventos devem mudar para um fluxo mais onshore no final da quinta-feira e na sexta-feira, trazendo umidades relativas mais altas e um fluxo de vento menos caótico, ajudando assim a mitigar a ameaça de incêndios florestais em comparação com os últimos dias", disse o serviço.

O Serviço Nacional de Meteorologia acrescentou que a trégua para Los Angeles, devastada pelo fogo, será curta, com grandes chances de novos avisos de Bandeira Vermelha -- quando as condições ideais de fogo, com ventos fortes e baixa umidade, predominam -- começando novamente no domingo.

Os incêndios que assolaram Los Angeles na última semana e meia consumiram uma área quase do tamanho de Washington D.C., resultando em pelo menos 25 mortes até o momento, segundo as autoridades.

Os incêndios danificaram ou destruíram mais de 12.000 casas e outras estruturas, e forçaram até 200.000 pessoas a deixar suas casas. Cerca de 82.400 pessoas estavam sob ordens de retirada e outras 90.400 receberam avisos de retirada na quarta-feira, disse o xerife do condado, Robert Luna.

Bairros inteiros foram arrasados, deixando cinzas fumegantes e escombros. Muitas casas têm apenas uma chaminé de pé.

Cerca de 8.500 bombeiros do oeste dos Estados Unidos, Canadá e México conseguiram controlar o crescimento dos incêndios por três dias.