Quatro cidades do litoral catarinense decretaram situação de emergência após temporais atingirem o estado nesta quinta-feira (16). Na Grande Florianópolis, um quartel dos Bombeiros desabou; ninguém ficou ferido. Apesar das enchentes e alagamentos, não há registro de mortes no Estado.

O que aconteceu

Os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos e Tijucas decretaram estado de emergência. O litoral norte e a Grande Florianópolis são as regiões mais afetadas pelas enchentes e enxurradas que atingem o estado.

Corpo de Bombeiros contabilizou 123 ocorrências e 244 atendimentos nesta quarta-feira. Até este momento, foram registradas enchentes e enxurradas em Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí, Tijucas, Governador Celso Ramos, Itajaí e Florianópolis.

Florianópolis está em estado de alerta e enfrenta alagamentos, deslizamentos em estradas e desmoronamentos. Os estragos foram informados pela prefeitura. Linhas de ônibus e serviços públicos também foram suspensos.

Chuva em SC: Quartel dos bombeiros desaba; 4 cidades declaram emergência Imagem: Reprodução/Redes sociais

Carros ficaram ilhados e motoristas tiveram que abandonar carros na SC-401. Em um trecho, um carro acabou engolido por uma cratera que se abriu na rodovia. Vídeos registraram as vítimas tentando escapar da situação.

Quartel dos Bombeiros desabou em Governador Celso Ramos, na região metropolitana de Florianópolis. A corporação já começou a retirada dos destroços e informou que "a situação não impactou no atendimento às ocorrências".

Em Balneário Camboriú mais de 120 ocorrências foram registradas. Quatro famílias estão desabrigadas e 200 pessoas foram resgatadas pela Polícia Militar, sendo duas grávidas em trabalho de parto.

Em Itapema, a 72 quilômetros da capital, 50 pessoas estão desabrigadas. Na vizinha Porto Belo, 30 pessoas tiveram que sair de suas casas.

Balneário Camboriú decreta estado de emergência devido às chuvas Imagem: Yasmin Rocha/Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

70% da chuva esperada para todo o mês

Em Balneário Camboriú, Camboriú e Tijucas, no litoral norte de Santa Catarina, o acumulado do volume da chuva já ultrapassou os 180 mm — inicialmente era projetado um volume de 39 mm. De acordo com central de monitoramento do governo estadual, já choveu 70% do esperado para todo o mês na região.

A previsão é que as chuvas permaneçam intensas pelos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, alertas geológicos foram emitidos para o risco de movimentação do solo em cidades do litoral norte e da Grande Florianópolis. O órgão reforça a necessidade de medidas preventivas, como a evacuação de risco, para evitar que deslizamentos e desmoronamentos afetem a população.