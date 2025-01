China anuncia subsídio de 15% para compra de smartphones nacionais e estrangeiros

A China anunciou um programa de subsídio para compra de novos smartphones e outros produtos digitais, como tablets e relógios inteligentes, de marcas nacionais e estrangeiras. Os consumidores individuais que comprarem esses itens com preços abaixo de 6 mil yuans (cerca de US$ 835) por unidade receberão um subsídio que cobrirá 15% do preço de venda do produto. A medida entra em vigor em 20 de janeiro.

O subsídio máximo que cada consumidor pode receber é de 500 yuans por item, de acordo com nota do Conselho de Estado chinês. O ministério também anunciou o plano de subsídios para eletrodomésticos neste ano, e a pasta divulgou que o programa de subsídios impulsionou a venda de automóveis, eletrodomésticos e outros itens em mais de 1,3 trilhão de yuan no ano passado.