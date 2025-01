Cerúndolo vai à 3ª rodada na Austrália após desistência de seu compatriota Díaz Acosta

O argentino Francisco Cerúndolo se classificou nesta quinta-feira (16) para a terceira rodada do Aberto da Austrália devido ao abandono do compatriota Facundo Díaz Acosta no início do segundo set.

O tenista de Buenos Aires, de 26 anos e 31º cabeça de chave no torneio, vencia com parciais de 6-2 e 1-0 quando seu adversário precisou abandonar aos 40 minutos de jogo.

Díaz Acosta, de 24 anos, enfrentou uma primeira rodada difícil de cinco sets contra o belga Zizou Bergs e teve que solicitar atendimento médico no final do primeiro set contra Cerúndolo.

Ele voltou à quadra, mas após o primeiro game, em que teve seu saque quebrado, optou por desistir da partida.

Cerúndolo, que iguala seu melhor desempenho em Melbourne de 2023, vai enfrentar na terceira rodada o adversário que vai sair do duelo entre o australiano Álex de Miñaur (8º cabeça de chave) e o americano Tristan Boyer.

bur-dbh/atm/aam

© Agence France-Presse