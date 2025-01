Brasil produz 1,8% mais aço bruto em dezembro sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em dezembro somou 2,573 milhões de toneladas, crescimento de 1,8% sobre o resultado de um ano antes, puxado por expansão das vendas internas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Aço Brasil, que reúne siderúrgicas instaladas no país.

As vendas de aço no mercado interno somaram 1,514 milhão de toneladas, alta de 3,5% na mesma comparação. As exportações recuaram 10,4%, apesar do cenário cambial favorável, e as importações despencaram 36,5%, segundo os dados da entidade. O consumo aparente foi de 1,8 milhão de toneladas, recuo de 7% em dezembro sobre um ano antes.

Segundo a entidade, os dados de exportações vêm mostrando volatilidade desde novembro de 2023, "pois continuam sendo contabilizados com atraso pelos órgãos competentes devido à nova dinâmica documental pela Receita Federal no Porto de Pecém".

O desempenho da produção em dezembro marcou o segundo menor volume produzido no ano, atrás dos 2,55 milhões de toneladas de maio, de acordo com os dados do Aço Brasil.

No acumulado de 2024, a produção de aço bruto do Brasil somou 33,74 milhões de toneladas, alta de 5,3%, bem acima da projeção de meio de ano de alta de 0,7%, mas dentro da estimativa revisada de crescimento de 5,5%, publicada pela entidade em meados de dezembro.

A expectativa do Aço Brasil para este ano é de queda de 0,6%na produção, com recuo de 0,8% nas vendas internas. As vendas internas em 2024 somaram 21,15 milhões de toneladas, expansão de 8,3%.

Apesar do tombo nas importações de aço em dezembro, no ano as importações atingiram o maior patamar da história: 5,94 milhões de toneladas, expansão de 18,2%, afirmou o Aço Brasil. O crescimento ocorreu apesar de medidas de proteção comercial que entraram em vigor no país em meados de 2024.

O Aço Brasil tem defendido a inclusão de mais produtos siderúrgicos no mecanismo de cota/tarifa definido pelo governo, elevação da taxação e tem expectativa de aprovação de medidas antidumping no início deste ano.

Por produto, enquanto os aços planos, usados em bens como automóveis, tiveram queda de produção de 7,2% em dezembro sobre um ano antes, os longos, usados em setores como construção civil, cresceram 13,7%.

Já as vendas no mercado interno mostraram crescimento de 4,2% nos laminados planos em dezembro, na mesma comparação, e avanço de 1,5% nos produtos longos, segundo os dados da entidade.

(Por Alberto Alerigi Jr.)