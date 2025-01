Bolsonaro: 'Tão animado com convite de Trump que não estou tomando Viagra'

Em entrevista ao The New York Times, Jair Bolsonaro (PL) disse que ficou tão animado com o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos que "não está mais tomando Viagra". Nesta quinta-feira (16), o ministro do STF Alexandre de Moraes negou o pedido para liberar o passaporte do ex-presidente.

O que aconteceu

Bolsonaro falou que estava se sentindo como uma criança novamente, com o aceno de Trump. "O gesto de Trump é algo para se orgulhar, não é? Quem é o Trump? O homem mais importante do mundo", disse ele ao jornal norte-americano. A entrevista foi publicada nesta manhã, antes da decisão de Moraes.

Ex-presidente disse que nem precisava tirar uma foto com o presidente americano. "Peço a Deus pela chance de apertar a mão dele [de Trump]. Nem preciso de uma foto, só de um aperto de mão".

Estou me sentindo uma criança novamente, com o convite de Trump. Estou animado. Não estou nem tomando Viagra mais

Jair Bolsonaro em entrevista ao The New York Times

Viagra é o nome comercial do medicamento sildenafil, usado para tratar disfunção erétil. Bolsonaro costumeiramente se autoproclama "imbrochável".

STF, porém, rejeitou o pedido para devolver passaporte de Bolsonaro. Em decisão nesta quinta, Moraes concordou com a PGR (Procuradoria-Geral da República) que não há interesse público na viagem de Bolsonaro aos EUA e que as condições que fizeram com que o documento dele fosse retido continuam valendo.

A PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro há quase um ano, em fevereiro de 2024. Segundo a decisão que embasou a operação, havia risco de que o ex-presidente fugisse do país em meio às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Posse de Trump acontece na próxima segunda-feira (20). O presidente Lula (PT) não comparecerá ao evento. O futuro presidente dos EUA seguiu o protocolo tradicional, em que são convidados diplomatas, e não chefes de Estado. Entretanto, o norte-americano convidou lideranças com quem tem simpatia, como o presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei.